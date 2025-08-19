В Нукутском районе из-за непогоды были обесточены 215 домов — Игорь Кобзев

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев опубликовал оперативную информацию об отключениях электроэнергии в регионе. За прошедшие сутки, с 08:00 18 августа до 08:00 19 августа, поступила информация о ряде технологических нарушений на объектах ЖКХ, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) губернатора.