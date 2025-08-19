Ричмонд
В Нукутском районе из-за непогоды были обесточены 215 домов — Игорь Кобзев

В трех районах области произошли технологические нарушения на объектах ЖКХ.

Источник: IrkutskMedia.ru

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев опубликовал оперативную информацию об отключениях электроэнергии в регионе. За прошедшие сутки, с 08:00 18 августа до 08:00 19 августа, поступила информация о ряде технологических нарушений на объектах ЖКХ, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) губернатора.

Нарушения были зафиксированы в следующих районах:

Иркутск, Правобережный округ, аварийное отключение электроснабжения из-за повреждения КЛ-6 кВ. Были обесточены 17 многоквартирных домов. Электроснабжение восстановлено.

Тулун, авария на сети. Без электроснабжения: 152 дома, 1 соцобъект. Сегодня рано утром авария была устранена.

Нукутский район, п. Новонукутский, аварийное отключение электроснабжения из-за сложных метеоусловий. Обесточены были 215 домов и 2 соцобъекта. Восстановительные работы проводил ОГУЭП «Облкоммунэнерго». Электроснабжение восстановлено.

Крупных аварий на сетях водоснабжения не зафиксировано.

Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев опубликовал оперативную информацию об отключениях электроэнергии в регионе. С 08.00 17 августа до 08.00 18 августа, поступила информация о ряде технологических нарушений на объектах ЖКХ.