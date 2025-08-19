Неожиданная находка на австралийском побережье пролила свет на прошлое океанов

Палеонтологи в Австралии совершили уникальное открытие: им удалось обнаружить окаменевший череп древнего кита, возраст которого оценивается приблизительно в 26 миллионов лет.
Существо, получившее имя Janjucetus dullardi, кардинально отличалось от современных гигантов океана. Оно обладало скромными габаритами, сопоставимыми с дельфином, крупными глазами и острым, режущим зубным аппаратом, что делало его хищником, идеально адаптированным для охоты в теплых мелководьях древней Виктории.
Обнаружил ценную окаменелость в 2019 году местный житель Росс Даллард во время береговой прогулки на землях народа Вадавуррунг. Он передал образец в Музей Виктории, где специалисты провели его исследование и присвоили новому виду фамилию первооткрывателя. Анализ показал, что это был юный представитель семейства маммалодонтид — ранних китов, населявших океан в олигоценовую эпоху, примерно 30−23 миллиона лет назад.
Особую научную значимость находке придает беспрецедентная сохранность зубов и, что особенно важно, структур внутреннего уха. Современные технологии микросканирования позволили детально изучить строение улитки в ушной кости, предоставив ключевые данные о способах охоты, слуха и ориентации в морском пространстве этого древнего вида. По словам исследователей, внешне Janjucetus представлял собой причудливый гибридный облик — нечто среднее между китом и акулой, небольшое и даже внешне привлекательное, но отнюдь не безобидное существо.
Возможно, со стороны это выглядело, как странная смесь кита, тюленя и покемона, но на самом деле они были совершено самостоятельными существами", отметил один из авторов статьи.
Добавим, что эта окаменелость стала лишь четвертой в мире для китов подобного рода и третьей, найденной на австралийской территории. Она вносит существенный вклад в понимание эволюции усатых китов, которые впоследствии превратились в крупнейших планктоноядных животных Земли. Район Янджак в Виктории постепенно утверждается как признанный центр изучения ранней истории китообразных.
Ученые акцентируют, что исследование подобных ископаемых остатков помогает пролить свет на то, каким образом древние морские обитатели адаптировались к глобальным трансформациям климата и уровня океана миллионы лет назад. Эти знания дают важные ключи для прогнозирования реакции современных китов и других видов на актуальные климатические изменения.
Читайте также: Стало известно о создании распадющегося в воде пластика без микроследа.
МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.