Неожиданная находка на австралийском побережье пролила свет на прошлое океанов

Обнаружил ценную окаменелость в 2019 году местный житель Росс Даллард во время береговой прогулки на землях народа Вадавуррунг. Он передал образец в Музей Виктории, где специалисты провели его исследование и присвоили новому виду фамилию первооткрывателя. Анализ показал, что это был юный представитель семейства маммалодонтид — ранних китов, населявших океан в олигоценовую эпоху, примерно 30−23 миллиона лет назад.