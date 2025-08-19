Опубликован календарь школьных каникул на 2025/26 учебный год: подробности

Кроме того, в федеральным ведомством определена допустимая годовая учебная нагрузка для школьников с первого по девятый классы, которая начнет действовать уже с 1 сентября. Так, логично, самая низкая нагрузка у первоклассников — они будут учиться в новом учебном году от 620 до 653 часов. Остальным классам начальной школы (со второго по четвертый) нагрузка определена от 782 до 884.