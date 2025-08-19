Опубликован календарь школьных каникул на 2025/26 учебный год: подробности

Российское Минпросвещения составило календарь школьных каникул на 2025/26 учебный год и представило график россиянам в Telegram-канале ведомства.
В публикации отмечается, что при четвертной системе обучения российских школьников ведомство рекомендует проводить каникулы в наступающем учебном году по следующему графику. Так, осенние предлагается организовать с 25 октября по 2 ноября, зимние — с 31 декабря по 11 января, весенние — с 28 марта по 5 апреля, а летний отдых, по мнению властей, должен длиться с 27 мая по 31 августа.
Таким образом, учебный год 2025/26 продлится с 1 сентября по 26 мая. Сезонные же каникулы, подчеркивает Минпросвещения, должны длиться не меньше семи дней. Каникулы должны длиться не менее семи дней.
Кроме того, в федеральным ведомством определена допустимая годовая учебная нагрузка для школьников с первого по девятый классы, которая начнет действовать уже с 1 сентября. Так, логично, самая низкая нагрузка у первоклассников — они будут учиться в новом учебном году от 620 до 653 часов. Остальным классам начальной школы (со второго по четвертый) нагрузка определена от 782 до 884.
Дальше же все идет по нарастающей: в пятом — от 986 до 1088 часов, в шестом — от 1020 до 1122, в седьмом — от 1088 до 1190, в восьмом и девятом — от 1122 до 1224.
Минпросвещения обратило внимание на то, что точное количество учебных часов будет определяться вариантами образовательных планов. Что касается учебных периодов, то их количество составляет не более восьми недель в первом полугодии, не более десяти для первых классов и не более 11 для вторых-девятых классов — во втором полугодии.
Ранее федеральное ведомство отметило, что оно не намерено вводить единую школьную форму по всей стране. Образовательные учреждения вправе самостоятельно определять правила внешнего вида учеников, сообщили в ведомстве. В Минпросвещения обратили внимание на то, что согласно статье 38 Федерального закона «Об образовании в РФ», школы могут устанавливать требования к цвету, фасону и стилю одежды, учитывая мнение родителей и учащихся.
Накануне депутаты Государственной думы предложили новые меры поддержки для семей, воспитывающих школьников. Так, предлагается сделать бесплатным проезд в городском транспорте для некоторых категорий школьников. Также в нижней палате парламента выступили с инициативой вернуть бесплатные группы продлённого дня для школьников с 1 по 9 классы.