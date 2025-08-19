Адвокат Гаврилова: семья Тиммы хочет оспорить брачный договор с Седоковой

Семья баскетболиста Яниса Тиммы в сентябре планирует обратиться в суд, чтобы оспорить его брачный договор с Анной Седоковой, расказала aif.ru адвокат Маргарита Гаврилова.
«Мы планируем в сентябре месяц обращаться в суд и оспорить брачный договор. Мы будем добиваться, что его признали либо недействительным, либо ничтожным», — отметила она.
Гаврилова объяснила, что если семья Тиммы сможет добиться признания брачного договора недействительным либо ничтожным, то они смогут оспорить сделки, которые были совершены с участием этого брачного договора.
«В этом случае с Седоковой будут взыскиваться долговые обязательства по проданным квартирам. Она будет обязана вернуть половину или полную стоимость недвижимости», уточнила адвокат.
Ранее Гаврилова объяснила, что для Седоковой могут организовать в онлайн-формате допрос по делу по делу о доведении до самоубийства ее бывшего мужа, баскетболиста Яниса Тиммы.
Тело 32-летнего спортсмена нашли в Москве утром 17 декабря 2024 года. Следственная проверка установила, что спортсмен покончил с собой. За неделю до смерти Тимма и Седокова официально развелись.