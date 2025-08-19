Красноярцы лишились 1,6 млрд рублей из-за мошенников с начала года

Согласно данным краевой прокуратуры, с января 2025 года более 6 тысяч жителей Красноярского края попались на уловки интернет-мошенников.
Общая сумма потерь составила рекордные 1,6 миллиарда рублей. При этом правоохранительным органам удается раскрыть лишь около 28% подобных преступлений.
Особую тревогу вызывает динамика последних дней — только за прошедшую неделю аферисты похитили у граждан 56 миллионов рублей. Наиболее распространенными схемами остаются: создание фальшивых криптовалютных платформ, телефонные звонки от лиц, выдающих себя за сотрудников банков и правоохранительных органов, а также массовая рассылка фишинговых ссылок под видом известных интернет-магазинов.
В прокуратуре подчеркивают, что основную группу риска составляют пенсионеры, которые чаще других становятся жертвами преступников. Специалисты настоятельно рекомендуют гражданам соблюдать меры предосторожности: не переводить средства незнакомцам, не поддаваться на провокации по телефону, всегда проверять информацию через официальные каналы. Особое внимание следует уделять пожилым родственникам, разъясняя им современные схемы обмана.
Несмотря на принимаемые правоохранительными органами меры, проблема мошенничества продолжает оставаться острой. Например, ранее в Красноярске инженер стал жертвой мошенников, потеряв более 4 миллионов рублей.