Красноярцы лишились 1,6 млрд рублей из-за мошенников с начала года

Особую тревогу вызывает динамика последних дней — только за прошедшую неделю аферисты похитили у граждан 56 миллионов рублей. Наиболее распространенными схемами остаются: создание фальшивых криптовалютных платформ, телефонные звонки от лиц, выдающих себя за сотрудников банков и правоохранительных органов, а также массовая рассылка фишинговых ссылок под видом известных интернет-магазинов.