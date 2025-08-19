Жительница Новосибирска спланировала ограбление магазина, где раньше работала

Замысел преступницы был прост: она уволилась из магазина за два дня до этого и полагала, что владелец не успел сообщить об этом остальным сотрудникам. Это, по ее мнению, позволяло ей беспрепятственно проникнуть в подсобное помещение. Злоумышленница, сделав вид, что ничего не произошло, поздоровалась с бывшей коллегой за прилавком и сообщила, что пришла помочь с незаконченными делами, после чего проскользнула в подсобку. Переложив из кассы в свою сумку более 30 000 рублей, она покинула магазин и направилась к ожидавшему ее автомобилю.