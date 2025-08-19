Жительница Новосибирска спланировала ограбление магазина, где раньше работала

План женщины не сработал. Водитель и экс-коллега раскрыли ее план, а «Гвардейцы» задержали.
Инцидент произошел в воскресенье в 13:37 в магазине, торгующем разливными напитками, расположенном в микрорайоне ОбьГЭС. К магазину подъехало такси, в котором находилась 40-летняя женщина, попросившая водителя не выключать двигатель. Целью злоумышленницы была касса с дневной выручкой, о местонахождении которой женщина, как бывшая сотрудница, была прекрасно осведомлена. Об этом сообщают в пресс-службе «Агентства безопасности ГВАРДИЯ».
Замысел преступницы был прост: она уволилась из магазина за два дня до этого и полагала, что владелец не успел сообщить об этом остальным сотрудникам. Это, по ее мнению, позволяло ей беспрепятственно проникнуть в подсобное помещение. Злоумышленница, сделав вид, что ничего не произошло, поздоровалась с бывшей коллегой за прилавком и сообщила, что пришла помочь с незаконченными делами, после чего проскользнула в подсобку. Переложив из кассы в свою сумку более 30 000 рублей, она покинула магазин и направилась к ожидавшему ее автомобилю.
В это время продавщица, почувствовав неладное в поведении бывшей коллеги, решила проверить сохранность денежных средств и обнаружила пропажу. Она нажала тревожную кнопку и бросилась в погоню за воровкой. Преступница успела сесть в автомобиль и попросила таксиста как можно скорее начать движение. В качестве поощрения она протянула водителю купюру в пять тысяч рублей из только что украденных денег.
Однако, увидев в зеркале заднего вида бегущую за машиной женщину, таксист заподозрил неладное и отказался становиться соучастником преступления. Мужчина остановил автомобиль, в котором воровка оказалась заблокированной до прибытия сотрудников ГБР.
Преступница, чей план чуть было не увенчался успехом, была передана сотрудникам полиции. По предварительной информации, ранее женщина не имела проблем с законом.