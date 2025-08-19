Умирающий актер из «Литейного» Гранкин сам вызвал себе скорую помощь

Смерть актера популярных российских сериалов и дубляжа Дмитрия Гранкина для его близких стала настоящим шоком. Как рассказал aif.ru его сын Михаил, отец сам вызвал скорую помощь, когда почувствовал себя плохо.
«Хотя мы знали, что он болел, он семь лет жил с первой группой инвалидности, но его кончина стала внезапной. Он почувствовал себя плохо, сам вызвал скорую. Его госпитализировали в Елизаветинскую больницу, где спустя пару дней он скончался в реанимации», — поделился он.
Михаил отметил, что его отец до конца оставался жизнерадостным, стремился реализовываться в творчестве не только как актер, но и как художник, и как музыкант.
Дмитрий Гранкин умер 12 августа. Ему было 48 лет.
Гранкин стал актером еще в детстве. В 1985 году вышел фильм с его участием «Воскресный папа». Он играл в спектакле «Братья и сестры» в Малом Драматическом театре, с которым побывал на гастролях в Японии, Германии, США. Также Гранкин снимался в известных российских сериалах «Филин», «Женское дело», «Ментовские войны», «Шеф», «Невский», «Бандитский Петербург», «Литейный» и других.