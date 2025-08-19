Умирающий актер из «Литейного» Гранкин сам вызвал себе скорую помощь

«Хотя мы знали, что он болел, он семь лет жил с первой группой инвалидности, но его кончина стала внезапной. Он почувствовал себя плохо, сам вызвал скорую. Его госпитализировали в Елизаветинскую больницу, где спустя пару дней он скончался в реанимации», — поделился он.