Fakt: Поза Макрона на фото в Белом доме вызвала вопросы о соблюдении протокола

Президент Франции Эммануэль Макрон был замечен в нарушении дипломатического протокола во время общей фотографии по итогам встречи в Белом доме, Об этом сообщила польская газета Fakt.
Издание обратило внимание на то, что Макрон держал руку в кармане, что не принято на статусных мероприятиях такого уровня. Fakt также отметило, что небрежная поза Макрона может свидетельствовать о его легкомысленном отношении не только к протоколу, но и к результатам самой встречи.
Также стало известно, что Макрон пропустил встречу президента Украины Владимира Зеленского с другими европейскими лидерами в Вашингтоне из-за своего позднего прибытия в Соединенные Штаты. Так, французский лидер прибыл в Белый дом последним из европейских лидеров.
Трамп лично встретил Зеленского у Белого дома и поприветствовал гостя, когда тот вышел из автомобиля, пожав ему руку. Американский лидер начал диалог на английском языке и отметил, что для него честь проводить встречу с украинским президентом.
В понедельник, 18 августа, в Белом доме в Вашингтоне состоялась встреча между президентом США Дональдом Трампом, президентом Украины и европейскими лидерами. В рамках встречи политики сделали множество значимых заявлений. «Вечерняя Москва» собрала главные из них.