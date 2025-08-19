Fakt: Поза Макрона на фото в Белом доме вызвала вопросы о соблюдении протокола

Издание обратило внимание на то, что Макрон держал руку в кармане, что не принято на статусных мероприятиях такого уровня. Fakt также отметило, что небрежная поза Макрона может свидетельствовать о его легкомысленном отношении не только к протоколу, но и к результатам самой встречи.