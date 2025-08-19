Гвардии рядовой Сергей Сердобинцев из Слюдянки погиб в зоне СВО

В зоне проведения специальной военной операции в возрасте 49 лет героически погиб Сергей Сердобинцев из Слюдянки. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, у героя осталась жена и двое сыновей.
Боец родился в Саратовской области, был единственным ребенком в семье. Окончил Слюдянскую школу номер 49, отучился на оператора электронных вычислительных машин. Срочную службу проходил в ракетных войсках.
— Сергей Сердобинцев любил природу, был заядлым охотником и рыбаком. Попробовал себя в профессии пожарного, слесаря. Скромный, отзывчивый, безотказный парень, был настоящим патриотом своей страны, — рассказывают в пресс-службе администрации.
Защитник Отечества отправился «за ленточку» в августе 2023 года, подписав контракт. Гвардии рядовой десантно- штурмового батальона, Сердобинцев Сергей Александрович, позывной «Ворчун», пал при выполнении боевого задания 15 мая 2025 года. Его похоронят на Аллее Героев в пади Талой, о дате прощания сообщат позже.
