Гвардии рядовой Сергей Сердобинцев из Слюдянки погиб в зоне СВО

Защитник Отечества отправился «за ленточку» в августе 2023 года, подписав контракт. Гвардии рядовой десантно- штурмового батальона, Сердобинцев Сергей Александрович, позывной «Ворчун», пал при выполнении боевого задания 15 мая 2025 года. Его похоронят на Аллее Героев в пади Талой, о дате прощания сообщат позже.