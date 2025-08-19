Ричмонд
+21°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вирусолог забил тревогу из-за новой глобальной пандемии

Следующая пандемия может застать человечество врасплох, несмотря на опыт борьбы с COVID-19. Об этом сообщил почетный профессор Гонконгского университета, вирусолог Малик Пейрис.

Вирусолог отметил необходимость уделять внимание будущим пандемиям.

Следующая пандемия может застать человечество врасплох, несмотря на опыт борьбы с COVID-19. Об этом сообщил почетный профессор Гонконгского университета, вирусолог Малик Пейрис.

«Нам действительно необходимо уделять больше внимания тому, как мы справимся с будущими пандемиями, поскольку возникновение новой пандемии абсолютно неизбежно», — сказал ученый в интервью изданию South China Morning Post. Он добавил, что последствия COVID-19 наглядно продемонстрировали масштабный урон для экономического и социального благополучия общества.

Эксперт также отметил, что за последние десятилетия вирусы животных стали чаще передаваться человеку. Среди примеров он привел атипичную пневмонию, свиной грипп, COVID-19, ближневосточный респираторный синдром, лихорадку Эбола и вирус Зика. По словам вирусолога, появление новых патогенов связано с развитием интенсивного животноводства, увеличением объемов международного туризма и торговли экзотическими животными.