Вирусолог забил тревогу из-за новой глобальной пандемии

«Нам действительно необходимо уделять больше внимания тому, как мы справимся с будущими пандемиями, поскольку возникновение новой пандемии абсолютно неизбежно», — сказал ученый в интервью изданию South China Morning Post. Он добавил, что последствия COVID-19 наглядно продемонстрировали масштабный урон для экономического и социального благополучия общества.