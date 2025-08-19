Рубио: Делегации РФ на Аляске платили наличными за топливо из-за санкций

Государственный секретарь США Марко Рубио рассказал, что во время встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске российской делегации пришлось расплачиваться наличными деньгами для заправки своих самолетов топливом.
Рубио подчеркнул, что это стало наглядным примером действия введенных ранее антироссийских санкций. По словам госсекретаря, российская делегация не смогла воспользоваться собственной банковской системой, поэтому была вынуждена оплатить заправку наличными, передает EA Daily.
Саммит между президентами США и России завершился в ночь на субботу, 16 августа, по московскому времени. Утром самолет специального летного отряда «Россия» Ил-96 вылетел из американского Анкориджа. Что известно о первой почти за шесть лет встрече политиков — в отдельном материале «Вечерней Москвы».
Владимир Путин по итогам саммита на Аляске заявил, что с Дональдом Трампом у него сложились доверительные отношения и, двигаясь по данному пути, имеется шанс дойти до окончания конфликта на Украине. Путин также сообщил, что переговоры с Дональдом Трампом прошли в конструктивной атмосфере.
Также «ВМ» собрала главное из заявлений президентов России и США по итогам переговоров.