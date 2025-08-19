Мэрия Хабаровска обеспечит проезд родственников к участникам СВО

Администрация Хабаровска по поручению мэра города разработала новую меру поддержки для родных военнослужащих, которая предусматривает компенсацию расходов на проезд к участникам СВО. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», мэрия возьмёт на себя часть трат родственников.
По информации пресс-службы администрации столицы региона, добраться можно будет до места, где участник специальной военной операции находится в краткосрочном отпуске (не более 14 дней) или проходит лечение в результате полученных ранений. Сумма компенсации не будет превышать 40 тысяч рублей. Меру поддержки можно будет получить один раз в год.
— Компенсация распространяется на оплату проезда железнодорожным, воздушным и автомобильным транспортом междугороднего сообщения, а также на скоростных судах по местным речным маршрутам. Возмещаются расходы на проезд в салоне эконом-класса, — уточнили в мэрии Хабаровска.
Воспользоваться мерой поддержки может один из членов семьи участника специальной военной операции — заявитель должен быть гражданином России и постоянно проживать в краевой столице. К данной категории относятся супруги, родители, дети, а также полнородные и неполнородные братья и сёстры.
Чтобы получить компенсацию проезда, необходимо обратиться в отдел социальной работы с населением комитета по месту жительства гражданина не позднее 8 месяцев со дня возвращения в Хабаровск. С собой нужно иметь заявление, копию паспорта, справку об участии родственника в СВО, выписку из приказа об отпуске или документ о пребывании в медучреждении, копию документа о родстве, проездные и платежные документы, а также реквизиты банковского счёта.
Отметим, что помимо компенсации расходов на проезд к участникам СВО для их семей в Хабаровске действуют и другие давно введенные меры поддержки. Так, для детей военнослужащих организовано бесплатное горячее питание в школах, мамы получили льготы на оплату детских садов. Также была выделена единовременная денежная помощь в размере 20 тысяч рублей детям, не посещающим муниципальные образовательные учреждения.