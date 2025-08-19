Мэрия Хабаровска обеспечит проезд родственников к участникам СВО

Чтобы получить компенсацию проезда, необходимо обратиться в отдел социальной работы с населением комитета по месту жительства гражданина не позднее 8 месяцев со дня возвращения в Хабаровск. С собой нужно иметь заявление, копию паспорта, справку об участии родственника в СВО, выписку из приказа об отпуске или документ о пребывании в медучреждении, копию документа о родстве, проездные и платежные документы, а также реквизиты банковского счёта.