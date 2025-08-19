Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский включил в список своих требований к России выплату компенсации от украинского конфликта. Об этом, изучив документ, сообщает Financial Times.
Согласно документу, отмечает издание, выплата полной компенсации Киеву может в потенциале осуществляться за счет средств замороженных в странах Запада российских активов на сумму в 300 миллиардов долларов.
Напомним, накануне встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского ВСУ нанесли удар по НПЗ в Волгоградской области.
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин назвал предварительный ущерб, который украинские националисты нанесли вторжением в Курскую область. По его словам, на начало августа 2025 года ущерб от преступных действий ВСУ в Курской области составил более трех миллиардов рублей.