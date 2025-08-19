Киев требует от России полной выплаты ущерба: о какой сумме идет речь

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин назвал предварительный ущерб, который украинские националисты нанесли вторжением в Курскую область. По его словам, на начало августа 2025 года ущерб от преступных действий ВСУ в Курской области составил более трех миллиардов рублей.