Перспективы развития Ленинского округа обсудили в Иркутске

К мероприятию присоединился участник региональной программы «Герои Прибайкалья», боец специальной военной операции, ефрейтор, награжденный орденом Мужества и медалью «За боевые отличия», Евгений Косолапов.
Как сообщает пресс-служба мэрии, собравшиеся обсудили перспективы развития столицы Прибайкалья, реализацию масштабных проектов в городе, наметили планы взаимодействия.
«Первичные отделения — это фундамент партии и, без преувеличения, основа ее основ. По опыту знаю, что секретари “первичек” — по-настоящему неравнодушные люди, которые переживают за свое дело. Вы напрямую общаетесь с населением, понимаете и слышите людей, являетесь прямыми проводниками между ними и властью, — отметил Руслан Болотов. — Такого рода встречи — это возможность поделиться с вами своим видением, как необходимо развивать Иркутск, и услышать ваши предложения».
Глава города рассказал, что одним из важных направлений работы администрации является укрепление инженерного каркаса областного центра. В рамках этого сейчас реализуется несколько проектов. Один из них — реконструкция трубопроводов протяженностью более 19 километров. Также ведется строительство теплового луча. Его завершение позволит возводить новые социальные и жилые объекты, закрыть устаревшие котельные и улучшить экологию. В прошлом году в Иркутске завершили реконструкцию КОС правого берега Ангары.
Руслан Болотов отметил важность укрепления дорожно-транспортного каркаса города, в том числе Ленинского района. Так, в 2024 году в округе в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» были отремонтированы участки улиц Ленинградская и Малая Роза, 20-го Советского переулка, объездной дороги микрорайона Ново-Ленино. В этом работы проводятся на улицах Станция Горка, Норильская, Ярославского, Томсона, Мира, Курганская, Розы Люксембург. Также в 2025-ом завершится обновление путепровода на станции Батарейная.
В ходе встречи обсудили благоустройство общественных пространств и дворовых территорий. В этом году в округе реализуется сразу два проекта по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Это парк «Комсомольский» и «Аллея Здоровья» на Розы Люксембург. По региональным проектам партии «Единая Россия» «Народные инициативы» и «Есть решение» обновляют дворы, устанавливают детские площадки, монтируют освещение.
На мероприятии также были рассмотрены вопросы строительства социальных объектов. Сейчас в районе улицы Ярославского строится самая большая школа в городе на 1550 мест, проектируется Центр самбо и бокса.
По итогам встречи секретарями первичных отделений партии «Единая Россия» будет составлен список предложений, которые учтут при формировании планов работы. Ранее подобные встречи прошли в Правобережном, Октябрьском и Свердловском округах.