Первый фестиваль сельских традиций «ПРОсело» прошел в Прикамье

Поляна между селом Брод и деревней Ракино превратилась в «деревню под открытым небом». Здесь расположились интерактивные переулок Встреч, улицы Спорта, Рукоделия, Образования, Агробизнеса, а также улица Еды. Гости фестиваля смогли попробовать блюда, приготовленные в русской печи, познакомиться с традициями деревенского быта, пройти ремесленные мастер-классы, увидеть арт-объекты, выставки и игровые активности.