Первый фестиваль сельских традиций «ПРОсело» прошел в Прикамье

Первый фестиваль сельских традиций «ПРОсело» состоялся в Чернушинском округе. В нем приняли участие молодые жители 30 муниципалитетов Прикамья.
Поляна между селом Брод и деревней Ракино превратилась в «деревню под открытым небом». Здесь расположились интерактивные переулок Встреч, улицы Спорта, Рукоделия, Образования, Агробизнеса, а также улица Еды. Гости фестиваля смогли попробовать блюда, приготовленные в русской печи, познакомиться с традициями деревенского быта, пройти ремесленные мастер-классы, увидеть арт-объекты, выставки и игровые активности.
Также в программу фестиваля вошли гонки на мотоблоках, чемпионат лесорубов, модный показ коллекции традиционной одежды. Для молодых фотографов прошел экологический пленэр, а аграрии представили свои проекты и продукцию.
Вечером фестиваль продолжила культурно-досуговая программа: театрализованные постановки у костра, выступления этномузыкантов, хороводы и песни под гитару, концерт. Финальным аккордом фестиваля стало фаер-шоу. Для желающих остаться переночевать на площадке был организован бесплатный палаточный лагерь.