Актер «Литейного» Гранкин перед смертью очнулся и дал напутствия семье

«Он написал своим детям, своему младшему сыну, которому исполнилось в июне 17 лет. Дозвонился дочери, которая в этом году ему подарила внучку. Он дал каждому наставление. напутствие, чтобы все дружили, все поддерживали друг друга, чтобы все по-христиански относились друг к другу с любовью, с заботой, не ссорились. Будто подбодрить хотел, призвать к взаимной поддержке», — поделился сын актера.