Актер «Литейного» Гранкин перед смертью очнулся и дал напутствия семье

Известный российский киноактер Дмитрий Гранкин успел попрощаться с близкими, рассказал aif.ru его сын Михаил.
Он отметил, что отец сам вызвал скорую, когда почувствовал себя плохо за несколько дней до смерти.
«Был момент, что он пришел в сознание и смог связаться с близкими людьми, кому-то позвонил, кому-то написал сообщение, кому-то отправил голосовое. Наверное, как артист, как творческий человек он красиво попрощался и ушел в закулисье», — поделился сын актера.
По словам Михаила, отец сообщил, что в больнице и будет проводиться операция, после которой он планировал вернуться к своему новому увлечению — сапбордам.
«Он написал своим детям, своему младшему сыну, которому исполнилось в июне 17 лет. Дозвонился дочери, которая в этом году ему подарила внучку. Он дал каждому наставление. напутствие, чтобы все дружили, все поддерживали друг друга, чтобы все по-христиански относились друг к другу с любовью, с заботой, не ссорились. Будто подбодрить хотел, призвать к взаимной поддержке», — поделился сын актера.
О смерти Дмитрия Гранкина его близкие узнали поздним вечером 12 августа. Похороны актера прошли 17 августа на Северном кладбище.
Гранкин начал сниматься и играть в театре в детстве. В 1985 году вышел фильм с его участием «Воскресный папа». Еще ребенком он играл в спектакле «Братья и сестры» в Малом Драматическом театре и побывал на гастролях в Японии, Германии, США. Гранкин снялся в известных российских сериалах «Филин», «Женское дело», «Невский», «Бандитский Петербург», «Ментовские войны», «Шеф», «Литейный» и других.