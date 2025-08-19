В Челябинске изменился режим работы светофоров на Комсомольском проспекте

— Улица Чайковского в районе состоит из двух дорог. Одну дорогу пустили в одном направлении, другую — в другом направлении, — объяснил вице-мэр по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры и цифровизации Дмитрий Агеев. — В воскресенье наблюдалась неразбериха, но я уверен, что в течение недели люди настроятся, будут руководствоваться знаками и к 1 сентября при увеличении потока транспорта все оценят, что транспортное регулирование на Комсомольском проспекте будет соответствовать нормативам, и заторов уже присутствовать не будет.