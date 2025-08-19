Ричмонд
Стало известно, студенты из каких стран чаще других приезжают учиться в вузах РФ

Китай и Казахстан стали лидерами по числу студентов, прибывших на учебу в Россию по состоянию на конец 2024 года, согласно данным Минобрнауки РФ, предоставленным ТАСС.

В топ-5 стран вошли Китай (13 687 студентов), Казахстан (3 972), Узбекистан (3 760), Киргизия (3 537) и Индия (2 612). Общее количество иностранных учащихся в российских вузах достигло 414,6 тыс. человек из 182 государств, что на 31,7 тыс. превысило показатели 2022 года.

При этом число граждан Евросоюза, обучающихся в России, на 1 октября 2024 года составило 2 317 человек.

Ранее в Госдуме сообщили о повышении окладов федеральных работников с октября 2025 года.

