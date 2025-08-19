Семья из Новосибирской области представляет регион на Всероссийском фестивале ГТО

Сибиряки родом из Искитима, соревнования проходят в Чебоксарах.
На Всероссийском фестивале ГТО Новосибирскую область представляет семья Филиновых из Искитима. В Чебоксарах проходит общероссийский фестиваль ГТО, где соревнуются семейные команды. Александр и Анастасия Филиновы, вместе с дочерью Викторией и бабушкой Татьяной Русаковой, отстаивают честь Новосибирской области.
В июне они одержали победу на областном семейном фестивале ГТО, получив возможность участвовать в финальном этапе и представлять регион.
Соревнования начались 16 августа, собрав 55 команд со всех уголков страны. За прошедшие два дня команда из Искитима успешно выполнила значительную часть испытаний, включая стрельбу, силовые упражнения, прыжки, упражнения на пресс и бег. По итогам второго дня соревнований семья Филиновых занимала 18-ю позицию в командном зачете.
Завершено плавание, и сегодня наших представителей ожидает эстафета, которая, как показывает опыт, способна внести значительные коррективы в общий результат.