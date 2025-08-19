Семья из Новосибирской области представляет регион на Всероссийском фестивале ГТО

Соревнования начались 16 августа, собрав 55 команд со всех уголков страны. За прошедшие два дня команда из Искитима успешно выполнила значительную часть испытаний, включая стрельбу, силовые упражнения, прыжки, упражнения на пресс и бег. По итогам второго дня соревнований семья Филиновых занимала 18-ю позицию в командном зачете.