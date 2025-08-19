Ричмонд
В Перми вручили награды водителям гуманитарной помощи, попавшим под атаку БПЛА

Почетные грамоты от губернатора получили Евгений Батталов и Константин Бурчак.

Источник: Пресс-служба губернатора Пермского края

В понедельник, 18 августа, на внешнем аппаратном совещании губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выразил благодарность водителям благотворительного фонда «Единый центр поддержки», участвовавшим в доставке гуманитарной помощи.

Почетные грамоты от губернатора получили Евгений Батталов и Константин Бурчак. Их отметили за решимость, самоотверженность и активное участие в волонтерской деятельности при выполнении гуманитарной миссии в зоне СВО.

Во время одной из поездок, после частичной разгрузки помощи, автомобиль с водителями попал под атаку беспилотников. После первого удара мужчины успели покинуть машину и укрылись в ближайшем лесу. Несмотря на опасность, они попытались вернуть уцелевший груз, но транспортное средство снова подверглось обстрелу и сгорело.

Один из дронов преследовал водителей и сбрасывал боеприпасы, однако им удалось укрыться и связаться со спасателями. Позже оба были эвакуированы, осмотрены врачами и доставлены в Пермь. Медики диагностировали у них контузию и незначительные травмы. Сейчас мужчины проходят лечение при содействии Министерства территориальной безопасности.

