Умерший в 48 лет актер из «Шефа» Гранкин отказался от трансплантации почки

Актер российских сериалов и дубляжа Дмитрий гранкин семь лет жил на гемодиализе, но при этом отказался от трансплантации почки, рассказал aif.ru его однокурсник Ярослав Иванов.
В 2018 году у Гранкина была диагностирована почечная недостаточность, из-за тяжелой болезни он получил первую группу инвалидности.
«Государство ему давал возможность трансплантации почки. Он почему-то очень осторожно относился, говорил, что не хочет чужой орган, и отказался от операции», — рассказал Иванов.
По его словам, Гранкин практически до конца оставался активным, в этом году освоил сапборд, старался проводить много времени с детьми, общался с друзьями.
«Он был полон оптимизма, радости, не было никаких плохих предчувствий. Он часто ходил в храм, никакого пессимизма», — добавил однокурсник актера.
Дмитрий Гранкин умер 12 августа. Как рассказал его сын Михаил, он сам за несколько дней до смерти вызвал скорую, почувствовал себя плохо. Перед смертью он разослал близким сообщения.
Гранкин был актером театра, кино и дубляжа. Он снялся в известных российских сериалах «Филин», «Женское дело», «Бандитский Петербург», «Невский», «Шеф», «Ментовские войны», «Литейный» и других.