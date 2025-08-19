В Роскомнадзоре раскрыли, как разговаривать с мошенниками

Лучшая стратегия в случае телефонного звонка мошенника, представляющегося сотрудником Роскомнадзора — немедленно прервать разговор. Такой совет дали россиянам в этом ведомстве.
«Если вам позвонил человек, представившийся сотрудником Роскомнадзора, прервите разговор. Не следуйте инструкциям и не предоставляйте личную информацию. В случае сомнений уточните информацию по телефону горячей линии Роскомнадзора: +7 (495) 198−65−01», — цитирует РИА Новости сообщение представителя ведомства.
Напомним, мошенники разработали очередную, на этот раз двухэтапную, схему обмана россиян. Вначале потенциальной жертве звонят от якобы службы доставки цветов. Липовый оператор требует назвать код из смс, после чего звонок якобы прерывается сообщением от имени Роскомнадзора как небезопасный и абоненту начинают приходить различные коды. В то же время с жертвой связывается мошенник, представляющийся сотрудником Роскомнадзора, и выспрашивает у неё эти коды.
Напомним, мошенники придумывают схемы обмана на основе горячих новостей, поэтому будьте в курсе событий, чтобы не попасться на аферу.