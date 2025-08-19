В Роскомнадзоре раскрыли, как разговаривать с мошенниками

Напомним, мошенники разработали очередную, на этот раз двухэтапную, схему обмана россиян. Вначале потенциальной жертве звонят от якобы службы доставки цветов. Липовый оператор требует назвать код из смс, после чего звонок якобы прерывается сообщением от имени Роскомнадзора как небезопасный и абоненту начинают приходить различные коды. В то же время с жертвой связывается мошенник, представляющийся сотрудником Роскомнадзора, и выспрашивает у неё эти коды.