Пожароопасная и грозовая погода накроет Казахстан 19 августа

В столице страны, Астане, ожидается гроза, которая может сопровождаться сильными порывами ветра и кратковременными осадками.
В Алматы сохраняется высокая пожарная опасность, что требует внимательного отношения к открытым источникам огня и соблюдению мер пожарной безопасности.
В Шымкенте прогнозируется чрезвычайная пожарная опасность, обусловленная жаркой и сухой погодой.
На севере, востоке и юге Восточно-Казахстанской области ожидаются сильный дождь, град и шквалистый ветер с порывами до 25 метров в секунду.
В Абайской области ночью и утром прогнозируются грозы, днем возможны град и шквал. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Акмолинской области на севере, востоке и юге ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке и в центре области возможен туман, а днем порывы ветра достигнут 15−20 метров в секунду.
В Северо-Казахстанской области ночью на севере и востоке, днем на западе, севере и востоке прогнозируется гроза. Ночью и утром на западе и севере возможен туман. Днем порывы ветра составят 15−20 метров в секунду.
В Костанайской области ночью и утром на севере ожидается туман. Днем на западе порывы ветра достигнут 15−20 метров в секунду. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Павлодарской области на севере и востоке прогнозируются грозы. Ночью и утром на севере и востоке ожидается туман.
В Карагандинской области на севере прогнозируется гроза, днем возможен град. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Алматинской области ночью в горных районах ожидается гроза. На севере, западе и востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, а высокая пожарная опасность сохраняется на остальной территории области.
В горных районах области Жетісу прогнозируется гроза. Ветер юго-западный с порывами 15−20 метров в секунду, в районе Алакольских озер. На западе, юго-востоке и в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.
В Жамбылской области днем прогнозируется северо-восточный ветер, в горных районах порывы ветра достигнут 15−20 метров в секунду. На западе, севере и востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге и в центре — высокая пожарная опасность.
В Кызылординской области с 19 по 21 августа сохраняется чрезвычайная пожарная опасность на всей территории.
В Туркестанской области 19 августа сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Западно-Казахстанской области на западе, севере и востоке прогнозируются гроза, град и шквал. Днем порывы ветра составят 15−20 метров в секунду. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юго-западе — высокая пожарная опасность.
В Актюбинской области днем ожидается гроза, ветер юго-восточный с переходом на юго-западный. Днем порывы ветра на западе, севере и юге области достигнут 15−20 метров в секунду. На юге области температура воздуха достигнет 35 градусов, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Мангистауской области днем на севере и в центре прогнозируется пыльная буря. Ветер юго-восточный и южный с порывами 15−20 метров в секунду. На территории области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юго-западе — высокая пожарная опасность.
В Атырауской области на западе, севере, востоке и юге ожидаются гроза, град, шквал и пыльная буря. Днем порывы ветра составят 15−23 метров в секунду, температура воздуха достигнет 35−39 градусов. На западе и востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере и юге — высокая пожарная опасность.