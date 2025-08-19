В Перми сожителям предъявлено обвинение в причинении смертельных травм соседу

Следствие установило, что между людьми в состоянии алкогольного опьянения возникла ссора. В ходе конфликта 53-летний мужчина бил оппонента ногами и деревянной скалкой по голове и телу, а сожительница обвиняемого нанесла множественные удары ножом. Вскоре обоих злоумышленников задержали следователь СК и оперативники уголовного розыска. Обвиняемых заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.