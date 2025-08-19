Финансовую грамотность будут преподавать учителям в Казахстане

С сентября 2025 года стартует основной этап, в рамках которого около 6 тыс. учителей, ведущих дисциплину «Глобальные компетенции» в общеобразовательных школах и колледжах, пройдут интенсивное обучение. В 2026 году запланировано расширение охвата еще на 4 тыс. специалистов. Пятидневная программа включает практические модули, которые помогут учителям интегрировать элементы финансовой грамотности в повседневный образовательный процесс. В результате ученики и студенты приобретут навыки рационального финансового поведения, что способствует их защите от рисков.