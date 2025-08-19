Финансовую грамотность будут преподавать учителям в Казахстане

Программа структурирована в несколько фаз. На начальном этапе специалисты «Өрлеу» проводят подготовку для представителей 100 территориальных подразделений Национального банка. Обучение фокусируется на передовых техниках преподавания, включая элементы коучинга, фасилитации и командной динамики. Кроме того, курс охватывает ключевые аспекты отечественной финансовой инфраструктуры, принципы инвестирования и стратегии эффективного распоряжения личными активами. Это позволит учителям передавать актуальные знания с учетом современных вызовов.
С сентября 2025 года стартует основной этап, в рамках которого около 6 тыс. учителей, ведущих дисциплину «Глобальные компетенции» в общеобразовательных школах и колледжах, пройдут интенсивное обучение. В 2026 году запланировано расширение охвата еще на 4 тыс. специалистов. Пятидневная программа включает практические модули, которые помогут учителям интегрировать элементы финансовой грамотности в повседневный образовательный процесс. В результате ученики и студенты приобретут навыки рационального финансового поведения, что способствует их защите от рисков.
Данная инициатива представляет собой стратегический шаг по внедрению финансовой грамотности в национальную образовательную систему. Учителя, прошедшие курсы, смогут эффективно предупреждать о финансовых пирамидах и схемах обмана, способствуя повышению общей финансовой устойчивости населения.