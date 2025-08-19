Число погибших при пожаре на заводе в Рязанской области выросло до 25 человек

В ведомстве отмечают, что в ходе продолжающихся аварийно-спасательных работ в поселке Лесной спасатели извлекли тело еще одного погибшего. Таким образом, общее число погибших составляет 25 человек. Общая численность пострадавших специалистами оценивается в 158 человек.