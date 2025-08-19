Ричмонд
Число погибших при пожаре на заводе в Рязанской области выросло до 25 человек

В МЧС обновили данные по погибшим в результате ЧП в Рязанской области.

Источник: Комсомольская правда

Число погибших при ЧП на предприятии в Рязанской области возросло до 25 человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

В ведомстве отмечают, что в ходе продолжающихся аварийно-спасательных работ в поселке Лесной спасатели извлекли тело еще одного погибшего. Таким образом, общее число погибших составляет 25 человек. Общая численность пострадавших специалистами оценивается в 158 человек.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате чрезвычайного происшествия в Рязанской области выросло до 24 человек, пострадавших — 157 человек.

15 августа на территории завода в поселке Лесной Шиловского района в Рязанской области произошло возгорание с последующим взрывом пороха. Изначально сообщалось о пяти погибших в результате инцидента и более 100 пострадавших.