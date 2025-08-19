Ричмонд
В аэропорту Волгограда отменили рейсы на Москву

Отменены два рейса на вылет и один на прилет.

Согласно данным онлайн-табло волгоградского аэропорта, в областном центре 19 августа отменены два рейса на вылет, а также один на прилет.

Отметим, что минувшей ночью в аэропорту Волгограда действовали временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Их вводили для обеспечения безопасности полетов. Сейчас они сняты.

Известно, что в период действия ограничений один самолет ушел на запасной аэродром.

Напомним, В ночь на 19 августа Волгоградская область оказалась атакована украинскими беспилотниками. В результате падения обломков дронов возгорание произошло на территории 16-й больницы, а также нефтеперерабатывающего завода. Губернатор Андрей Бочаров прокомментировал произошедшее.