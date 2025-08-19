Токио назвали лучшим городом мира для удаленной работы и отдыха

По данным TimeOut, Токио лидирует благодаря:
- высокой скорости интернета;
- хорошо развитой транспортной инфраструктуре;
- безопасности;
- разнообразию культурной жизни.
Кроме того, в Японии с апреля 2024 года существует виза для цифровых кочевников. Она позволяет удаленщикам находиться в стране до 12 месяцев.
Дополнительное преимущество Токио заключается в его приближенности к горным массивам, пляжам и национальным паркам. По мнению экспертов, этот город идеален для тех, кто предпочитает работать в городских условиях, имея при этом возможность выбраться на природу.
Вторым в рейтинге городов стал Рио-де-Жанейро. «Бронзу» получил Будапешт.
В топ-10 вошли также Сеул, Барселона, Пекин, Лиссабон, Рим, Париж и Валлетта.