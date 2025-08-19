Ричмонд
Токио назвали лучшим городом мира для удаленной работы и отдыха

Столица Японии возглавила список лучших городов мира для совмещения удаленной работы с отдыхом в 2025 году, сообщает Zakon.kz.

Источник: pixabay

По данным TimeOut, Токио лидирует благодаря:

  • высокой скорости интернета;
  • хорошо развитой транспортной инфраструктуре;
  • безопасности;
  • разнообразию культурной жизни.

Кроме того, в Японии с апреля 2024 года существует виза для цифровых кочевников. Она позволяет удаленщикам находиться в стране до 12 месяцев.

Дополнительное преимущество Токио заключается в его приближенности к горным массивам, пляжам и национальным паркам. По мнению экспертов, этот город идеален для тех, кто предпочитает работать в городских условиях, имея при этом возможность выбраться на природу.

Вторым в рейтинге городов стал Рио-де-Жанейро. «Бронзу» получил Будапешт.

В топ-10 вошли также Сеул, Барселона, Пекин, Лиссабон, Рим, Париж и Валлетта.