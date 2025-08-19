В одном из регионов России выпал первый снег: когда ждать прихода зимы в 2025 году

В Иркутской области еще до конца лета выпал первый снег — жители опасаются, что из-за резких холодов испортится урожай. Синоптики и метеорологи сообщают о непредсказуемости погоды и климата в 2025 году и отмечают теплую осень и ранний снег в некоторых регионах России одновременно. В Сибири снег должен выпасть уже в сентябре, а в остальных российских регионах, кроме Юга, зима ожидается в октябре. Подробнее о том, где и когда ждать первого снега в РФ — в материале URA.RU.