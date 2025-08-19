В одном из регионов России выпал первый снег: когда ждать прихода зимы в 2025 году

В Центральной России снег ожидается уже в октябре.
В Иркутской области еще до конца лета выпал первый снег — жители опасаются, что из-за резких холодов испортится урожай. Синоптики и метеорологи сообщают о непредсказуемости погоды и климата в 2025 году и отмечают теплую осень и ранний снег в некоторых регионах России одновременно. В Сибири снег должен выпасть уже в сентябре, а в остальных российских регионах, кроме Юга, зима ожидается в октябре. Подробнее о том, где и когда ждать первого снега в РФ — в материале URA.RU.
Снег в Иркутской области.
В регионе выпал первый снег — земля покрылась плотным белым слоем. Жители фотографируют и выкладывают в сеть крупные снежинки. «Белым и пушистым засыпало все — дороги, крыши домов и огороды», — приводят слова местных telegram-каналы.
Из-за снегопада повреждены растения и цветы на приусадебных участка. Владельцы огородов рассказали, что часть урожая может испортится из-за резкого похолодания и обильных осадков.
В 2025 году Россию ждет ранний снег: прогнозы синоптиков.
В Москве и Подмосковье снег прогнозируют в конце октябряФото: Владимир Андреев © URA.RU.
В 2025 году первый снег в России ожидается раньше обычного, что связано с необычайно изменчивой погодой в 2025 году. В некоторых регионах центральной части России снег выпал даже в мае, чего не происходило за последние 150 лет.
Климатические аномалии, наблюдаемые с начала года, уже несколько раз изменили долгосрочные прогнозы синоптиков по срокам наступления зимы и объему осадков — сначала речь шла о мягкой и малоснежной зиме, однако сейчас речь идет о полной неизвестности. «Погода в этом году особенно непредсказуема», — заявил руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, его слова передает информагентство Deita.ru.
По словам метеоролога Евгения Тишковца, причиной подобных погодных явлений стало сочетание воздействия климатического феномена «Эль-Ниньо» — аномального потепления вод в Тихом океане. Он напомнил, что прошлая зима также оказалась нетипичной: впервые за всю историю наблюдений средняя температура января по стране превысила нулевую отметку.
Когда ждать снег в регионах России.
Москва и Подмосковье.
Первый снег ожидается в конце октября — до этого в регионе прогнозируется теплая погода, превышающая средние показатели. Скорее всего, он быстро растает. Устойчивый снежный покров установится в середине ноября — это на две недели позже, чем обычно.
Урал.
В Перми снег может выпасть на стыке октября и ноябряФото: Руслан Яроцкий © URA.RU.
Снег начнет выпадать в середине октября. Из-за колебаний температур он будет таять, снова выпадать и снова таять. Настоящая зима начнется только в конце ноября. В Перми и Екатеринбурге снег может выпасть в конце октября — начале ноября.
Метеорологи «Яндекс Погоды» отмечают, что осень в Екатеринбурге может стать одной из самых теплых с 1990-х годов. Прогнозируется, что она будет теплее, чем прошлогодняя. Эта осень для екатеринбуржцев будет скорее не снежной, а дождливой, сообщили метеорологи. Специалисты советуют менять шины уже в октябре.
Север.
Снег появится уже в сентябре. В Мурманской области и на Кольском полуострове снежинки выпадут в начале месяца, а к октябрю уже будет сформирован устойчивый покров.
Сибирь.
В Новосибирске и остальной части региона первые смешанные осадки должны начаться 7 октября, более серьезные снегопады — неделей позже. На стыке октября и ноября ожидается снег в Красноярске и Омске.
Дальний Восток.
В Приморье первый снег выпадет в конце октября, в северных районах по ночам начнутся сильные заморозки. Бурные снегопады пойдут в середине ноября.
Юг.
Снег выпадет в декабре. В Ростовской и Волгоградской областях, Краснодарском крае и на Северном Кавказе он может пойти к Новому году, однако, вероятно, вскоре растает.
В каких регионах будет теплее обычного.
В некоторых регионах РФ ожидается теплая осеньФото: Размик Закарян © URA.RU.
Осень 2025 года в крупнейших городах России будет теплее обычного, а в ряде мегаполисов возможны новые температурные рекорды. Такой прогноз представили метеорологи сервиса «Яндекс Погода», их данные передает ТАСС.
По данным специалистов, средняя температура воздуха в городах-миллионниках превысит климатическую норму, а в некоторых из них — например, в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани, Самаре, Красноярске, Челябинске и Перми — ожидается вероятность обновления сезонных и месячных максимумов. «Особенно заметное превышение привычных температур может прийтись на ноябрь», — сообщили синоптики сервиса.
Эксперты пояснили, что в Москве предстоящая осень также будет жарче средних многолетних значений, однако рекордов прошлого года ожидать не стоит. Сентябрь и октябрь обещают быть теплее нормы и последних лет, а ноябрь может стать самым теплым за прошедшее десятилетие. После крайне засушливой осени 2024-го синоптики прогнозируют возвращение к средним показателям за последние 30 лет по количеству осадков. В частности, дождливую погоду ожидают в Москве, Казани, Самаре, Уфе, Ростове-на-Дону, Воронеже, Волгограде и Перми.
Кроме того, метеорологи назвали вероятные даты выпадения первого снега в разных регионах страны. Согласно их оценке, на стыке октября и ноября снег может появиться в Красноярске, Омске, Екатеринбурге, Перми и Новосибирске. В ноябре осадки ожидаются в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Уфе и Челябинске. В Воронеже, Ростове-на-Дону, Волгограде и Краснодаре первый снег прогнозируется на переходе ноября к декабрю.