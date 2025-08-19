Новосибирский режиссер Звягинцев снимает кино после перерыва в 9 лет

После девятилетнего перерыва в работе, вызванного личными обстоятельствами и переменами в мире, Андрей Звягинцев возвращается в мир кино. Эстонское «Радио 4» сообщает, что период между фильмом «Нелюбовь» и текущим проектом был отмечен как личными переживаниями, так и значительными историческими событиями, включая тяжелую болезнь во время пандемии, продолжительный период восстановления и последующее решение о переезде из России.