Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирский режиссер Звягинцев снимает кино после перерыва в 9 лет

Режиссер Андрей Звягинцев приступает к съемкам своего шестого полнометражного фильма.

Режиссер Андрей Звягинцев приступает к съемкам своего шестого полнометражного фильма.

Андрей Звягинцев возобновляет свою режиссерскую деятельность и готовится к созданию шестого полнометражного фильма. Производство киноленты под названием «Минотавр» запланировано на осенние месяцы и пройдет в Риге. Премьера фильма ожидается в 2026 году.

После девятилетнего перерыва в работе, вызванного личными обстоятельствами и переменами в мире, Андрей Звягинцев возвращается в мир кино. Эстонское «Радио 4» сообщает, что период между фильмом «Нелюбовь» и текущим проектом был отмечен как личными переживаниями, так и значительными историческими событиями, включая тяжелую болезнь во время пандемии, продолжительный период восстановления и последующее решение о переезде из России.

В настоящее время Звягинцев, обосновавшийся во Франции, занят работой над своим новым фильмом «Минотавр» в Риге, столице Латвии. Съемки планируется начать осенью.

Согласно информации, опубликованной в СМИ ранее в этом году, центральным персонажем «Минотавра» станет российский бизнесмен по имени Глеб, который сталкивается с необходимостью сокращения штата своей компании, одновременно узнавая об измене своей жены. Продюсеры характеризуют этот фильм как политическую аллегорию, сочетающую элементы личной драмы и криминального триллера.