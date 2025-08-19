Террористы в «Крокусе» убили двоих мужчин, которые хотели им помешать

Террористы в «Крокусе» застрелили двоих мужчин, которые пытались остановить их. При этом у мужчин не было оружия. Историю рассказывает ТАСС со ссылкой на материалы дела.
«Свидетель увидел, как один из террористов стал перезаряжать оружие, и он увидел, как на этого террориста побежал неизвестный ему мужчина в белой кофте, желая остановить террористов, однако его застрелил второй террорист, затем на помощь данному мужчине побежал второй мужчина в черной кофте которого также расстреляли в упор», — цитирует агентство показания мужчины, которому удалось спастись благодаря тому, что вместе с женой он спрятался от налётчиков под стойкой охраны.
Ранее сообщалось, что первые сотрудники полиции были у концертного зала «Крокус сити холл», где террористы расстреливали людей, уже через шесть минут после начала террористической атаки.
Напомним, 4 августа Второй Западный окружной военный суд в Москве приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении 19 фигурантов по делу о теракте в столичном концертном зале «Крокус Сити Холл». При этом 13 человек обвиняются непосредственно в совершении теракта, остальные — в содействии тяжкому преступлению.