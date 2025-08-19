Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пособие по беременности и родам: кто может получать в Татарстане

Одной из мер господдержки, которой могут воспользоваться жительницы Татарстана, считается выплата пособия по беременности и родам. Кто может стать его получателем — в материале «Татар-информа».

Источник: ИА Татар-информ

Данное пособие предоставляется только женщинам: вынашивающим ребенка, уже родившим или усыновившим малыша в возрасте до трех месяцев.

Право на данную выплату имеют:

— сотрудницы, которые работают по трудовому договору;

— женщины, которые потеряли работу в связи с закрытием компании или прекращением деятельности ИП и зарегистрированные в службе занятости в течение года после увольнения;

— студентки, обучающиеся очно в вузах, колледжах, учреждениях дополнительного профобразования или научных организациях;

— проходящие военную службу по контракту.

Усыновители и суррогатные матери также могут получать это пособие при выполнении перечисленных условий. При усыновлении пособие назначается со дня вступления решения в силу и выплачивается до 70 дней после рождения ребёнка. Если усыновлено двое и более малышей, срок продлевается до 110 дней.

Для женщин, которые имеют статус ИП, действует особое правило: они получат выплату только в случае, если за год, предшествующий декрету, внесли обязательный страховой взнос в Социальный фонд (СФР).

Важно: если женщина собирается уйти в декрет, находясь уже в отпуске по уходу за ребёнком до 1,5 лет, ей необходимо выбрать одно из двух пособий. Получать обе выплаты одновременно нельзя.