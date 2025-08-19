Пособие по беременности и родам: кто может получать в Татарстане

Усыновители и суррогатные матери также могут получать это пособие при выполнении перечисленных условий. При усыновлении пособие назначается со дня вступления решения в силу и выплачивается до 70 дней после рождения ребёнка. Если усыновлено двое и более малышей, срок продлевается до 110 дней.