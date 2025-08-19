В РФ создали систему с ИИ, которая ускорит доклинические исследования эпилепсии

«Проект был крайне интересным, поскольку потребовал от нас, специалистов из машинного обучения, погрузиться в такую сложную и местами неопределенную область, как изучение нашего мозга. Мы обучали модель на библиотеке данных, размеченных экспертами ИВНД и НФ РАН. Сделали приложение, теперь в него можно загружать данные электрокортикограммы (ЭКоГ, запись мозговой активности — прим. ТАСС), система производит весь процесс обработки данных без участия эксперта с минимумом погрешностей», — сказал один из разработчиков автоматизированной системы, сотрудник Сибирского центра ИИ ТГУ Александр Ковалев.