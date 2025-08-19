Бывшие тесть и теща Баскова погрязли в долгах: приставы озвучили многомиллиардные суммы

Дело осложняется тем, что Борис Шпигель в 2024 году был приговорен к 11 годам колонии за дачу взяток экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Позже его освободили из-за проблем со здоровьем, но штраф в 450 миллионов рублей остался. Кроме того, пензенский суд взыскал с Шпигеля, Белозерцева и их сообщников 8,2 миллиарда рублей в пользу государства.