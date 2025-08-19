Бывшие тесть и теща Баскова погрязли в долгах: приставы озвучили многомиллиардные суммы

Родственники Николая Баскова — бывшие тесть и теща певца Евгения и Борис Шпигели — накопили долги на сумму свыше 17,1 миллиарда рублей. Эти данные содержатся в материалах судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Основная часть задолженности (более 16,2 миллиарда рублей) связана с взысканиями по гражданским искам. Остальные 900 миллионов рублей включают неуплаченные налоги, коммунальные платежи и штрафы.
Евгения Шпигель должна почти 1 миллион рублей по коммунальным услугам и налогам. Помимо этого, с февраля 2024 года с нее взыскивают 202,6 миллиона рублей по имущественным искам от частных лиц и компаний. Также на ней висит уголовный штраф в 149,7 миллиона рублей.
Ее супруг Борис Шпигель задолжал 370,5 тысячи рублей по ЖКХ и налогам. С мая этого года с него также взыскивают 400 тысяч рублей в счет государства и уголовный штраф в размере 449,7 миллиона рублей.
Дело осложняется тем, что Борис Шпигель в 2024 году был приговорен к 11 годам колонии за дачу взяток экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Позже его освободили из-за проблем со здоровьем, но штраф в 450 миллионов рублей остался. Кроме того, пензенский суд взыскал с Шпигеля, Белозерцева и их сообщников 8,2 миллиарда рублей в пользу государства.
Взысканием долгов занимаются не только московские приставы, но и центральный аппарат ФССП, куда попадают особо важные исполнительные производства.
Также отмечается, что задолженность Светланы Шпигель, бывшей супруги Николая Баскова, перед компанией «Биотэк» увеличилась с 67 до 71,6 миллиона рублей. К первоначальной сумме в 66,9 миллиона добавилось 4,6 миллиона рублей исполнительского сбора за просрочку платежа.
Как следует из документов судебных приставов, исполнительное производство против Шпигель было возбуждено в октябре 2024 года. Несмотря на значительную сумму долга, в судебных материалах отмечается, что у ответчицы имеется возможность погасить задолженность.
Напомним, что Арбитражный суд Москвы назначил рассмотрение по существу дела о банкротстве бывшей жены Баскова Светланы Шпигель на 24 сентября. Басков был женат на Шпигель несколько лет — с 2001 по 2008-й год, у них есть общий сын Бронислав.