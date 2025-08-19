Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Школьница из Казахстана достигла Северного полюса

АСТАНА, 19 авг — Sputnik. Международная экспедиция «Ледокол знаний» добралась до Северного полюса, сообщил «Росатом».

Источник: Росатом

Маршрут экспедиции: Мурманск → Северный полюс → Земля Франца-Иосифа → Мурманск.

66 школьников из 21 страны исполнили свою мечту и покорили вершину планеты на атомном ледоколе. Среди них и казахстанка Лидия Осенникова. Перед экспедицией она поделилась своими ожиданиями:

Я верю, что на ледоколе научусь чему-то новому. Здесь собрались замечательные и талантливые люди, мечтающие о Северном полюсе. Я буду помнить об этом путешествии всю жизнь.

сказала Лидия

Участники вышли на лед с флагами своих государств, многие из них стали первыми представителями своих стран, побывавшими на Северном полюсе.

Во время высадки в точке 90° северной широты, в которой сходятся все меридианы, школьники совершили самое короткое кругосветное путешествие, а также провели тестовые испытания российских роверов-планетоходов.

сообщил «Росатом»

Помимо ребят, в экспедиции участвуют российские и зарубежные ученые, инженеры, специалисты атомной и космической отраслей. А также космонавт-испытатель «Роскосмоса» Андрей Бабкин, известные блогеры и популяризаторы науки.