Школьница из Казахстана достигла Северного полюса

Маршрут экспедиции: Мурманск → Северный полюс → Земля Франца-Иосифа → Мурманск.
66 школьников из 21 страны исполнили свою мечту и покорили вершину планеты на атомном ледоколе. Среди них и казахстанка Лидия Осенникова. Перед экспедицией она поделилась своими ожиданиями:
Я верю, что на ледоколе научусь чему-то новому. Здесь собрались замечательные и талантливые люди, мечтающие о Северном полюсе. Я буду помнить об этом путешествии всю жизнь.
Участники вышли на лед с флагами своих государств, многие из них стали первыми представителями своих стран, побывавшими на Северном полюсе.
Во время высадки в точке 90° северной широты, в которой сходятся все меридианы, школьники совершили самое короткое кругосветное путешествие, а также провели тестовые испытания российских роверов-планетоходов.
Помимо ребят, в экспедиции участвуют российские и зарубежные ученые, инженеры, специалисты атомной и космической отраслей. А также космонавт-испытатель «Роскосмоса» Андрей Бабкин, известные блогеры и популяризаторы науки.