Онкология, эмиграция, позор: Что стало со звёздами сериала «Полицейский с Рублёвки» спустя 8 лет

Кристина — это как раз возлюбленная Мухича. Начинает она в эскорте, потом становится психологом-сексологом, а затем даже пробивается в «органы» как лейтенант полиции. Замечательная картинка, которая показывает, что даже из секс-индустрии можно вырваться и начать работать на государство. А потом вообще сняли «Детективное агентство Мухича», где девушка стала бизнес-партнёром Игоря. Кристину играет София Каштанова. Детство и юность она провела в Мексике. Сейчас она замужем за Арташесом Арутюновым. В 2019-м София родила сына Джорджа. А затем, в 2021 году у пары родилась дочь Даниэль. Но в кинематографе неразлучной парой она стала именно с Поповым — они играли вместе даже в картине 2022 года «Ботан и супербаба».