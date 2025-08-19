Онищенко: включать вакцинацию от менингококка в календарь в России не нужно

По его словам, в этом году зарегистрировано около 1200 случаев инфекции, что действительно является значительной цифрой, однако она не означает необходимости тотальной иммунизации. Вакцинация от менингита проводится в стране уже более полувека и включена в календарь прививок по эпидемиологическим показаниям.