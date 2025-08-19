Онищенко: включать вакцинацию от менингококка в календарь в России не нужно

Случаи менингококковой инфекции, зафиксированные в России, носят единичный характер, поэтому оснований для включения обязательной вакцинации от этого заболевания в национальный календарь прививок нет. Об этом ТАСС сообщил академик РАН, эпидемиолог и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
По его словам, в этом году зарегистрировано около 1200 случаев инфекции, что действительно является значительной цифрой, однако она не означает необходимости тотальной иммунизации. Вакцинация от менингита проводится в стране уже более полувека и включена в календарь прививок по эпидемиологическим показаниям.
Онищенко подчеркнул, что обязательной вакцинации подлежат только лица, контактировавшие с заболевшими. Массовая же иммунизация населения не требуется: на фоне численности населения России 1200 случаев расцениваются как единичные.
Эксперт отметил, что важно вести разъяснительную работу с населением и реагировать на каждую ситуацию индивидуально, а не прибегать к поголовной вакцинации.
Ранее доктор медицинских наук, врач-терапевт, иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов объяснил, что сильная головная боль может быть симптомом менингококковой инфекции. Также он назвал другие симптомы этого заболевания.