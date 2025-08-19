Экономист Беляев: 227 тысяч рублей в месяц могут получать сварщики и станочники

Опрос показал, что наиболее высокие ожидания относительно размера ежемесячного дохода наблюдаются у представителей поколения миллениалов и жителей крупных городов. В среднем, жители Москвы и Санкт-Петербурга считают, что им необходимо 694 353 рубля в месяц для ощущения счастья, в то время как для жителей городов-миллионников эта сумма составляет 175 739 рублей, а для жителей небольших городов — 193 996 рублей.