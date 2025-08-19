В День знаний в Башкирии нельзя будет купить алкоголь

Председатель парламента Башкирии Константин Толкачев напомнил, что в День знаний на территории республики будет действовать запрет на розничную продажу алкогольной продукции.
Спикер Курултая подчеркнул, что 1 сентября — особый праздник, который должен проходить в трезвой и доброжелательной атмосфере. По его словам, запрет распространяется на все виды алкоголя, включая пиво и слабоалкогольные напитки, и направлен на защиту общественного порядка, а также профилактику алкоголизации среди молодежи.
Он добавил, что эта мера призвана сохранить День знаний как светлое семейное событие.
Подобные ограничения действуют в Башкирии с 2019 года. Помимо 1 сентября, запрет на розничную продажу алкоголя (за исключением предприятий общепита) также распространяется на дни проведения «Последнего звонка», празднования Сабантуя, Дня молодежи и новогодние каникулы (с сокращением времени продажи).
В случае, если День знаний выпадает на воскресенье, запрет переносится на 2 сентября.
