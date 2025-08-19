Топ-5 главных новостей в Молдове на утро вторника, 19 августа 2025:
1. Ни лея не жалея: Как ПАС тратит сотни миллионов леев из бюджета Молдовы на свой предвыборный пиар.
2. В Молдове резко похолодало: Но синоптики предупредили о грядущей жаре в +35 градусов.
3. В Молдове полицейские в форме больше не обязаны предъявлять служебное удостоверение: Теперь до вас «докопаться» сможет любой бандит, в обмундировании.
4. ПАС доказала, что купила всех: Конституционный суд Молдовы официально принадлежит партии власти — очередная «подушка безопасности» в случае провала на парламентских выборах.
5. Играла на скрипке и вела мероприятия: Марина Буланча, погибшая в жутком ДТП в Молдове, всего месяц назад вышла замуж.
Молдаванин, живущий много лет в Италии: «Власти ПАС много обещали диаспоре, но слова не сдержали — я готов вернуться и развивать бизнес, если к руководству придут не дилетанты, а те, кто избавит страну от взяток».
Надеемся, диаспорчанин не будет голосовать за власть, которая никаких изменений в стране не осуществила, хоть обещала больше остальных (далее…).
День массовой акции оппозиции в Кишиневе стал днем позора молдавской полиции: Задержание покемонов, бабушка, угодившая по их вине под колеса авто, разгон палаточного городка.
В субботу, 16 августа, страна увидела жесткий полицейский беспредел — настоящую войну против народа (далее…).
Школа выживания: В Молдове подготовка к учебному году обходится в 3500 леев минимум на одного ребенка — на что уходят деньги.
«КП» в Молдове посчитала, во сколько обойдется собрать ребенка в школу — что почем (далее…).