Новосибирская спортсменка участвует в чемпионате России по гребному слалому

Сибирячка Светлана Третьякова участвует в чемпионате России по гребному слалому. Воспитанница Новосибирского центра высшего спортивного мастерства будет преодолевать водные дистанции с 19 по 25 августа.
Светлана — мастер спорта России, серебряный призёр чемпионата России, победитель и призер Кубка России. Ее подготовка к этому важному старту проходила в интенсивном режиме, включая тренировочные сборы на лучших трассах страны.
Третьякова известна своей целеустремленностью и техничным прохождением сложных участков трассы, что позволяет ей стабильно показывать высокие результаты на соревнованиях различного уровня. Болельщики и специалисты возлагают на нее большие надежды, ожидая яркого выступления и борьбы за медали в этом зрелищном виде спорта.