Православные верующие празднуют Преображение Господне

Евангелие повествует, что Иисус незадолго до своих страданий взошел вместе с тремя ближайшими учениками — Иаковом, Иоанном и Петром — на гору Фавор помолиться. Там он предстал перед ними преображенным, чтобы раскрыть свою Божью сущность. «И преобразился перед ними: и просияло лицо его, как солнце, одежды же его стали белыми, как свет», — говорится в Евангелии. В тот момент всех присутствующих озарило светом облако, из которого они услышали слова: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Его слушайте».