Музей Рязанова опубликовал программу на «Ночь кино»

С появлением кинематографа стала стремительно развиваться новая индустрия: появлялись компании по производству кинофильмов и журналы про кино, открывались фирмы по производству киноленты и оборудования, и, конечно, кинотеатры. Сегодня мы воспринимаем эту отрасль, как привычное явление, но в конце XIX — начале ХХ века она еще не была так очевидна и распространена.