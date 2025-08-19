FT: Украина намерена настаивать на компенсациях со стороны России

Президент Украины Владимир Зеленский внес в перечень своих требований к России выплату компенсации за ущерб от конфликта. Об этом во вторник, 19 августа, пишет издание Financial Times со ссылкой на изученный документ.
В материале уточняется, что Киев рассчитывает получить полное возмещение за счет замороженных на Западе российских активов, сумма которых оценивается примерно в 300 миллиардов долларов.
В понедельник, 18 августа, в Белом доме в Вашингтоне состоялась встреча между президентом США Дональдом Трампом, президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Главная тема саммита — урегулирование конфликта между Киевом и Москвой. В рамках встречи политики сделали много значимых заявлений. «Вечерняя Москва» собрала главные из них.
Незадолго до саммита появились сообщения о том, что Трамп считает признание Украиной всего Донбасса частью России важным шагом к быстрому заключению мира. Позже Зеленский отверг это предложение.
Ранее стало известно, что США прекратили бесплатные поставки вооружений Украине, сообщил госсекретарь Марко Рубио, отметив, что Киев по-прежнему получает американское оружие, но теперь исключительно на платной основе.