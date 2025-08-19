Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

FT: Украина намерена настаивать на компенсациях со стороны России

Президент Украины Владимир Зеленский внес в перечень своих требований к России выплату компенсации за ущерб от конфликта. Об этом во вторник, 19 августа, пишет издание Financial Times со ссылкой на изученный документ.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в перечень своих требований к России выплату компенсации за ущерб от конфликта. Об этом во вторник, 19 августа, пишет издание Financial Times со ссылкой на изученный документ.

В материале уточняется, что Киев рассчитывает получить полное возмещение за счет замороженных на Западе российских активов, сумма которых оценивается примерно в 300 миллиардов долларов.

В понедельник, 18 августа, в Белом доме в Вашингтоне состоялась встреча между президентом США Дональдом Трампом, президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Главная тема саммита — урегулирование конфликта между Киевом и Москвой. В рамках встречи политики сделали много значимых заявлений. «Вечерняя Москва» собрала главные из них.

Незадолго до саммита появились сообщения о том, что Трамп считает признание Украиной всего Донбасса частью России важным шагом к быстрому заключению мира. Позже Зеленский отверг это предложение.

Ранее стало известно, что США прекратили бесплатные поставки вооружений Украине, сообщил госсекретарь Марко Рубио, отметив, что Киев по-прежнему получает американское оружие, но теперь исключительно на платной основе.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше