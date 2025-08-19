В Куйтунском районе арендаторов леса заставили выплатить долг на сумму 770 тысяч

В Куйтунском районе специалисты проверили, как компании платят за аренду лесных участков. Как сообщили КП-Иркутск в прокуратуре Иркутской области, два арендатора из Куйтунского лесничества нарушили Лесной кодекс — они вовремя не внесли платежи в федеральный и областной бюджеты.
— После проверки прокуратура потребовала от руководителей этих компаний погасить долги. Предприятия выполнили требование и полностью выплатили задолженность — в общей сложности более 770 тысяч рублей, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Теперь бюджет получил все положенные платежи.
