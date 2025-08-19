Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Куйтунском районе арендаторов леса заставили выплатить долг на сумму 770 тысяч

Два арендатора из Куйтунского лесничества нарушили Лесной кодекс.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Куйтунском районе специалисты проверили, как компании платят за аренду лесных участков. Как сообщили КП-Иркутск в прокуратуре Иркутской области, два арендатора из Куйтунского лесничества нарушили Лесной кодекс — они вовремя не внесли платежи в федеральный и областной бюджеты.

— После проверки прокуратура потребовала от руководителей этих компаний погасить долги. Предприятия выполнили требование и полностью выплатили задолженность — в общей сложности более 770 тысяч рублей, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Теперь бюджет получил все положенные платежи.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Бурятии суд вынес приговор предпринимателю, чья халатность привела к трагическим последствиям. Мужчина занимался приемом и продажей черного и цветного металла, но грубо нарушал технику безопасности, из-за чего погибли два человека.