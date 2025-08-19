Ричмонд
«Встреча на Аляске» станет торговым названием

Товарный знак «Встреча на Аляске» подали на регистрацию в Роспатент. Об этом свидетельствуют данные электронной базы ведомства.

В Роспатент подали заявку на регистрацию товарного знака «Встреча на Аляске».

«Заявка на регистрацию товарного знака “Встреча на Аляске” была подана в Роспатент 15 августа, в день проведения российско-американских переговоров», — сказано в сообщении. Новость опубликована на сайте агентства РИА Новости.

Кроме того, уточняется, что заявителем знака выступил Алексей Вотолевский. Согласно документам, после регистрации товарного знака под этим названием планируется выпуск и продажа в России алкогольных напитков, продуктов питания, игрушек, печатных изданий и других товаров.

