В Новосибирске временно ограничат движение на двух участках дорог

На участках будут проводить работы.

Источник: Комсомольская правда

С 25 августа по 5 сентября на улице Тюленина сужается проезжая часть возле домов № 27 и 28. Ограничение связано с прокладкой наружных сетей ливневой канализации в Калининском районе, которую проводит ГАУ «Дирекция спортивных мероприятий». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Также с 25 августа по 10 октября будет ограничено движение на площади имени Карла Маркса возле дома № 7. Там строят наружные сети канализации в Ленинском районе, работы выполняет ООО «Строительная компания Сибири Мега Групп».

Объезд организован по автомобильным дорогам общего пользования. Водителям рекомендуют быть внимательными, следовать знакам и информационным щитам и соблюдать правила дорожного движения.