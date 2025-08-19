В Новосибирске временно ограничат движение на двух участках дорог

С 25 августа по 5 сентября на улице Тюленина сужается проезжая часть возле домов № 27 и 28. Ограничение связано с прокладкой наружных сетей ливневой канализации в Калининском районе, которую проводит ГАУ «Дирекция спортивных мероприятий». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.