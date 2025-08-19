В Новосибирске временно ограничат движение на двух участках дорог

С 25 августа по 5 сентября на улице Тюленина сужается проезжая часть возле домов № 27 и 28. Ограничение связано с прокладкой наружных сетей ливневой канализации в Калининском районе, которую проводит ГАУ «Дирекция спортивных мероприятий». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.
Также с 25 августа по 10 октября будет ограничено движение на площади имени Карла Маркса возле дома № 7. Там строят наружные сети канализации в Ленинском районе, работы выполняет ООО «Строительная компания Сибири Мега Групп».
Объезд организован по автомобильным дорогам общего пользования. Водителям рекомендуют быть внимательными, следовать знакам и информационным щитам и соблюдать правила дорожного движения.