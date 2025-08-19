ИМБП планирует натренировать ИИ для анализа данных полета «Биона-М» № 2

По его словам, за месяц полета будет записано видео общим хронометражом более двух лет. «У нас 25 камер, каждая из которых снимает целый месяц подряд, должно получиться порядка 12 терабайт записей. И его недостаточно посмотреть один раз — для измерения разных параметров надо много раз пересмотреть. В практическом ключе это выливается в человекогоды работы», — сказал ученый.