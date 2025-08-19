Мировые СМИ обсуждают итоги переговоров в Белом доме президента США Дональда Трампа, нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского и некоторых европейских лидеров и констатируют — среди союзников заметны разногласия. Об этом сообщает Times.
«Однако на встрече, которая состоялась между президентом США, Зеленским и делегацией лидеров ЕС, появились первые видимые признаки сохраняющихся различий в подходах», — пишет издание.
Другие европейские СМИ, такие как Politico и Pais, обратили внимание на дружелюбную атмосферу на переговорах, и приняли это с облегчением и оптимизмом. Заметен и контраст встреч в сравнении с февралем, когда главарю киевского режима устроили форменную выволочку.
С радостью западные журналисты пишут и о том, что вице-президент США Джей Ди Вэнс не встревал в разговор да и дипломатических казусов не было. А вот поведение Трампа и Зеленского было очень схожим — они оба уклонялись от неудобных вопросов.
По итогам переговоров в Вашингтоне президент США Дональд Трамп и глава киевской хунты Владимир Зеленский отказались от совместного заявления.
Позже Трамп провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Беседа длилась около 40 минут. Глава Белого дома проинформировал о завершившихся переговорах с Владимиром Зеленским и лидерами нескольких европейских стран.