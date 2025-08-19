Новосибирская область попала в топ-5 регионов по росту промышленных отходов

Специалисты акцентируют внимание на том, что, несмотря на низкую токсичность этих отходов, их значительные объемы могут привести к нарушению экологического равновесия. При этом вскрышные породы имеют потенциал для использования в дорожном строительстве, восстановлении карьеров и производстве строительных материалов.