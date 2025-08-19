Новосибирская область попала в топ-5 регионов по росту промышленных отходов

Такие масштабы способны нарушать экологический баланс.
Согласно анализу FinExpertiza, базирующемуся на данных Росприроднадзора, в 2024 году новосибирские предприятия сгенерировали 241,8 млн тонн отходов, продемонстрировав увеличение на четверть по сравнению с прошлогодними значениями.
Данный подъем резко отличается от общероссийской картины, где общий объем промышленных отходов снизился на 8%, достигнув отметки в 8,5 млрд тонн.
Аналитики указывают, что Новосибирская область вошла в топ-5 регионов с наиболее значительным приростом отходов, наряду с Красноярским краем (+15,5%). Главным источником промышленного мусора в указанных субъектах является добывающая промышленность, в которой более 90% добытого сырья трансформируется в отходы, в основном относящиеся к пятому классу опасности.
Специалисты акцентируют внимание на том, что, несмотря на низкую токсичность этих отходов, их значительные объемы могут привести к нарушению экологического равновесия. При этом вскрышные породы имеют потенциал для использования в дорожном строительстве, восстановлении карьеров и производстве строительных материалов.
Первое место по объему промышленных отходов в России удерживает Кемеровская область с показателем в 3,31 млрд тонн, несмотря на то, что регион снизил этот объем на 19% в 2024 году по сравнению с предыдущим годом.